Vale do Anhangabaú volta a ter fila gigante por quatro mil vagas de mutirão de emprego

O vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, volta a reunir milhares de pessoas em busca de trabalho para a quarta edição do mutirão do emprego do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Com início nesta terça-feira (17), o processo seletivo oferta mais de quatro mil vagas.

Interessados começaram a fazer fila no local às 14h de segunda-feira (16). Para facilitar o atendimento, a organização vai distribuir 1,5 mil senhas por dia – as entrevistas vão até sexta-feira (20), sempre das 8h às 17h. Quem não for atendido nesta terça pode retirar uma senha adiantada para o dia seguinte.

As oportunidades de emprego são para funções como cozinheiro, açougueiro, copeiro, vendedor, conferente, caixa, repositor e jardineiro para 40 empresas. As vagas são para todos os níveis de escolaridade e não é necessário ter experiência – algumas empresas oferecem cursos para qualificação dos candidatos.

Para participar, é necessário levar um documento com foto, número do CPF, currículo atualizado e, se tiver, a carteira de trabalho. As entrevistas estão sendo realizadas na rua Formosa, 99, ao lado da estação Anhangabaú da linha 3-Vermelha do Metrô.