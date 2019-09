Ministério da Saúde terá de prorrogar por seis meses instalação do Mais Médicos em São Paulo

A Justiça Federal de Primeiro Grau determinou nesta terça-feira (17) que o Ministério da Saúde prorrogue por seis meses o convênio do programa Mais Médicos com a Prefeitura de São Paulo. O contrato venceu no último domingo, levando o município a dispensar os profissionais.

A ação, movida pela Associação Cidadania e Saúde, pelo Movimento pelo direito à Moradia e pela Central dos Movimentos Populares do Estado de São Paulo, pedia 36 meses de prorrogação.

A Justiça entendeu que o prazo de seis meses é suficiente para que a Prefeitura e a União encontrem uma alternativa para o atendimento da população. O texto ressalta o fato de que a ausência dos 43 profissionais se faz nas áreas mais carentes da cidade.

A decisão lembra que o município tem interesse na prorrogação, bem como é responsável pelo pagamento das bolsas dos profissionais, sem ônus financeiro à União.