Sindicato convoca greve da Iberia; voos do Rio e SP podem ser afetados

O sindicato dos profissionais da companhia aérea Iberia, da Espanha, convocou na última segunda-feira, 16, greve para todos os funcionários de operações de solo da empresa. A paralisação deve ocorrer todas as segundas-feiras entre 30 de setembro e 18 de novembro. A Iberia opera em três trechos às segundas no Brasil, que atendem passageiros do Rio de Janeiro e de São Paulo

No caso dos passageiros paulistas, os voos saem de Guarulhos com destino a Madrid, na Espanha, às 22h10. O trecho com destino a São Paulo sai de Madrid às 18 horas de segunda e chega a Guarulhos às 4h20 de terça. Os horários são os mesmos para voos às quartas, sextas e sábados.

A companhia também tem voos que saem do aeroporto do Galeão, no Rio, com destino a Madrid.

Além da própria Iberia, os funcionários de solo da empresa atendem outras companhias aéreas, como a conterrânea Vueling.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que ainda não foi notificada da possível paralisação.

Não há, até o momento, qualquer pronunciamento oficial da Iberia sobre a possível greve. O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a companhia espanhola e aguarda retorno.

Greves da International Airlines Group

A Iberia faz parte da International Airlines Group, grupo que já sofre com as paralisações da British Airways desde a última semana.

Na primeira greve de pilotos da história da British, os profissionais realizam protestos contra o reajuste salarial de 11,5% oferecido pela companhia. O movimento foi aprovado por 93% dos membros da British Airline Pilots' Association, sindicato da categoria.

A empresa cancelou mais de 800 voos, afetando cerca e 100 mil passageiros. O impacto da greve é sentido especialmente nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, na Inglaterra.