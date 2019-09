Governo libera uso de mais 63 agrotóxicos; são 325 só neste ano

Mais 63 agrotóxicos tiveram o uso liberado pelo Governo Federal, em autorizações publicadas pelo Ministério da Agricultura nesta terça-feira (17) no DOU (Diário Oficial da União). No total, a gestão de Jair Bolsonaro permitiu, desde o início do mandato, o uso de 325 novos produtos.

Nesta leva, 56 são genéricos de pesticidas que já existem no mercado. Outros cinco são novos produtos e dois são princípios ativos – que servem de base para os agrotóxicos.

Entre todos químicos liberados neste ano, 185 tem uso exclusivo na indústria e 140 são produtos formulados, vendidos para produtores rurais – apenas 14 destes são biológicos e orgânicos.

A liberação de agrotóxicos começou a subir no ano de 2016, durante a gestão de Michel Temer (MDB). Até 17 de setembro, foram 145 produtos liberados naquele ano – com parte das autorizações de Dilma Rousseff (PT), que teve o impeachment decretado no dia 31 de agosto –, seguido por 240 em 2017 e 309 no ano passado.