Endereços de Flordelis têm mandados de busca e apreensão para investigar morte de marido

Uma operação policial nesta terça-feira (17) cumpre quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flordelis (PSD-RJ). A ação faz parte da investigação sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da política.

As buscas são feitas em três endereços, como a casa da parlamentar em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, seu gabinete no centro da capital fluminense e seu apartamento funcional em Brasília. Agentes também retornaram ao local do crime em Niterói, região metropolitana do Rio.

Dois dos filhos do casal estão presos pelo assassinato do pastor, que completou três meses na segunda-feira (16). Anderson do Carmo estava na garagem da casa da família quando foi alvejado por vários tiros.

A polícia ainda apura a motivação para o homicídio – a investigação aponta um desentendimento na família sobre a gestão dos patrimônios, além de motivos financeiros. A defesa de Flordelis aguarda o fim da operação antes de se manifestar.