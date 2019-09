Escola municipal suspende aulas após unidade ser furtada na zona leste

Alunos da escola municipal Oduvaldo Viana Filho, em Guaianases, zona leste, não tiveram aula na segunda-feira (16) porque a unidade foi furtada no fim de semana. Segundo relatos de pais à Rádio Bandeirantes, dois bandidos entraram pelo telhado dois dias seguidos, arrombaram portas e levaram merendas e utensílios domésticos.

A reportagem teve acesso a uma sequência de imagens de um dos assaltantes fugindo da escola. Nela, um homem de calça preta e camisa azul, de aparência jovem, aparece correndo com sacolas nas mãos. Procurada pela rádio, a Polícia Militar informou que o patrulhamento na região é realizado pelo 28º Batalhão, com o emprego de diferentes programas de policiamento, incluindo a Ronda Escolar, que atua no entorno das escolas durante o período letivo.

Veja também:

Endereços de Flordelis têm mandados de busca e apreensão para investigar morte de marido

São Paulo teve 164 casos de ataques de morcegos a humanos neste ano

Funcionários e pais compartilharam aviso nas redes sociais / Reprodução

Segundo a corporação, sempre que necessário, as ações de patrulhamento são reorientadas com base nos registros de ocorrência e na análise dos indicadores criminais. Ainda de acordo com a nota, nos primeiros sete meses do ano, 128 criminosos foram presos e 291 veículos produtos de roubo e furto foram recuperados na área do 44º DP.

Já a Prefeitura de São Paulo afirmou que os utensílios e brinquedos furtados da unidade serão repostos. A administração municipal, no entanto, contesta a versão dos pais e diz que as aulas ocorreram normalmente na segunda-feira.