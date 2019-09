Baixa Umidade do ar: Defesa Civil decreta estado de atenção em SP

As temperaturas atingiram a máxima de 35º C na tarde desta terça-feira e a umidade relativa do ar caiu próxima a 25%. Isso fez com que a Defesa Civil decretasse estado de atenção em São Paulo.

A alta temperatura com baixos índices de umidade do ar evita a dispersão de poluentes, prejudicando a qualidade do ar, e potencializa a formação de incêndios nas regiões de mata.

Segundo a Defesa Civil, o clima seco aumenta também as complicações alérgicas e respiratórias, ressecamento da pele e irritação nos olhos.

Especialistas alertam que as pessoa devem se proteger do sol forte e ingerirem bastante líquido.