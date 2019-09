Ataque a instalações de petróleo: EUA e Arábia põem pressão para responsabilizar o Irã

Enquanto a produção de petróleo tenta retomar seu ritmo após ataque que causou reflexos na economia mundial, a comunidade internacional cobra respostas sobre os autores do atentado. Ontem, os governos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita reforçaram as acusações de que o Irã está por trás da ação.

Drones alvejaram no sábado as instalações para processamento de petróleo em duas cidades na Arábia Saudita da empresa Armco, afetando 6% da produção mundial. O grupo rebelde houthis, com atuação no Iêmen, assumiu a autoria.

Mas ainda no sábado o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, descartou a possibilidade e responsabilizou o Irã pelo atentado. O país nega participação.

Depois de escrever no domingo em sua rede social que os Estados Unidos estavam prontos para atacar, o presidente norte-americano Donald Trump recuou ontem. Em entrevista a jornalistas no Salão Oval, afirmou que as evidências contra o Irã são grandes, mas disse aguardar as investigações. “Queremos determinar com certeza quem fez isto. Dito tudo isto, certamente gostaria de evitar (uma guerra). Não quero guerra com ninguém.”

O porta-voz militar da Arábia Saudita, coronel Turki al-Malki, afirmou ontem que evidências iniciais mostram que armas do Irã foram usadas no atentado. Al-Malki também disse a repórteres que os ataques não foram lançados a partir do Iêmen, como reivindicado pelos rebeldes.

A Arábia Saudita informou que vai convidar especialistas internacionais, incluindo a ONU (Organização das Nações Unidas), para participarem das investigações.

No domingo, autoridades americanas divulgaram imagens de satélite indicando que a ação havia ocorrido no norte – o Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita – e que foram 17 pontos de impacto em Abqaiq, uma das cidades atingidas, sete a mais do que o número de drones que os houthis alegaram ter enviado.

A rede norte-americana CNN afirma que há possibilidade de que uma mistura de drones e mísseis tivesse sido lançada do próprio Irã ou do sul do Iraque, onde forças do Irã têm presença substancial. Leia mais sobre os impactos do ataque na página 6.