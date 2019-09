Calorão! São Paulo terá semana de tempo quente e nublado

O calorão do domingo (15) vai prosseguir e tomar conta dessa semana na capital. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta segunda-feira (16) os termômetros podem bater os 34ºC, e a mínima deve ser de 18ºC. O tempo fica levemente nublado e com névoa úmida.

Na terça (17), o clima é parecido. A máxima deve ficar em torno de 33ºC, e a mínima 20ºC. Na quarta-feira (18), o tempo nublado continua e é possível até um chuvisco na parte da madrugada. As temperaturas devem ficar entre 18ºC e 33ºC.

Na quinta-feira (19), a chuva não deve aparecer, mas o dia fica nublado. A máxima deve ser 35ºC e a mínima 19ºC.

