São Bernardo do Campo mantém 99 e economiza R$ 3,6 mi com carros oficiais

A Prefeitura de São Bernardo oficializou o novo convênio com a 99 Táxi, para transporte de servidores por meio do aplicativo, conforme publicação no Diário Oficial do Município, na sexta-feira (13). Segundo o governo, o primeiro contrato com a empresa possibilitou a economia de R$ 3,6 milhões aos cofres públicos, em substituição da frota própria.

Em 12 meses de convênio com a 99, o governo despendeu R$ 929,4 mil com as caronas, enquanto o custo com a frota oficial, somado às horas extras, chegava a R$ 4,5 milhões.

A empresa atendeu a 62 mil chamadas (50,9 mil pelo aplicativo no celular e 11 mil via web). Entre os setores que mais acionaram o serviço, estão as secretarias de Saúde (24 mil), Educação (16,2 mil) e Serviços Urbanos (4 mil).

Veja também:

Santo André ainda tem 2,4 mil casas sem água encanada

40% dos usuários do cheque especial recorrem ao limite extra todo o mês, diz pesquisa

O novo contrato com a prestadora de serviços é calculado em R$ 1,8 milhão, podendo ser prorrogável por mais quatro anos. “O aplicativo é mais eficiente e permite o melhor controle [de recursos] da administração pública, resultando em menor gasto com combustível, motorista e manutenção, gerando essa economia”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Em nota, o governo apontou que R$ 1,1 milhão retornou aos cofres públicos, com a venda em leilões de 177 itens, entre carros, caminhões, camionetes e outras máquinas. METRO