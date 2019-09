Santo André ainda tem 2,4 mil casas sem água encanada

Ter água em casa ainda é uma realidade difícil para famílias de 2.469 imóveis em Santo André, que dependem de caminhão-pipa. Por meio da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o governo agora fala em acabar com esse cenário até o primeiro semestre de 2020.

Segundo o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que na semana passada cedeu à Sabesp a concessão dos serviços de água e esgoto, o Clube de Campo tem 1.610 casas sem água encanada, seguido do Parque Andreense (599) e Parque América (260).

Veja também:

40% dos usuários do cheque especial recorrem ao limite extra todo o mês, diz pesquisa

Após provas serem roubadas, concurso público é cancelado em São Paulo

Uma vez por semana, cada rua do Clube de Campo recebe o caminhão-pipa, mas nem sempre o morador consegue encher a caixa de água no dia, segundo o caminhoneiro Geraldo Martins da Silva, 63 anos, morador desde 1988 do bairro. “A rotina que levamos aqui é muito ruim, porque talvez haja morador que fica sem água na caixa, esperando o abastecimento. É muito difícil sobreviver com isso”, afirma.

O prefeito Paulinho Serra (PSDB) projeta que todas as residências da cidade tenham água encanada até junho de 2020, com a implantação de 36 quilômetros de ligações. “No meio desse período, haverá entregas parciais de trechos até chegar a 100% [de canalização]. É um dos problema histórico que estamos resolvendo, porque é absurdo, em 2019, moradores dependerem de caminhão-pipa”, diz.