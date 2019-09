Após provas serem roubadas, concurso público é cancelado em São Paulo

Um concurso público para a Câmara Municipal de Mauá, na Grande São Paulo, foi cancelado nesta segunda-feira (16) após as provas terem sido roubadas. Segundo a Vunesp, responsável pelo processo seletivo, a equipe que iria aplicar as provas ontem sofreu um assalto por volta das 5h.

Apesar disso, muitos candidatos só ficaram sabendo do cancelamento quando chegaram para fazer o exame, por volta de 8h.

As caixas com as provas estavam em uma caminhonete levada por dois assaltantes, que estavam armados e abordaram os três funcionários.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que suspeitos ainda não foram identificados e o caso segue em investigação no 1º DP de Mauá. A Vunesp ainda não divulgou uma nova data para a realização do concurso público.