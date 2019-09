Operação policial deixa quatro mortos no Jacarezinho, RJ

Quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas, incluindo um policial, durante operação da Polícia Militar na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, realizada desde as primeiras horas desta segunda-feira, 16. Não há informações sobre presos.

LEIA MAIS:

Mais Médicos: Contrato não renovado com prefeitura deixa São Paulo com 37 menos médicos

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, seis feridos foram levados no início da manhã para o Hospital Salgado Filho. Quatro deles chegaram já sem vida.

Outro ferido passava por cirurgia durante a tarde e seu estado de saúde era considerado grave. A outra sobrevivente tinha quadro estável. Além desses, um policial militar foi atingido por estilhaços.

Uma pistola, um rádio transmissor e um fuzil foram apreendidos na operação.

Em julho, 194 pessoas morreram em ações envolvendo policiais no Estado do Rio, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), o maior número da série histórica. A estatística de letalidade começou a ser contabilizada há 21 anos, em 1998.