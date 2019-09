Cartões de débito ou crédito passam a ser aceitos em parte dos ônibus de São Paulo

Começa nesta segunda-feira (16) o projeto-piloto que vai permitir pagar a passagem do ônibus com cartões de crédito, débito ou pré-pagos que tenham tecnologia de pagamento por aproximação (NFC). Será possível pagar ainda, por meio de aparelhos eletrônicos com NFC, como relógios, pulseiras e celulares.

O teste será realizado em 200 veículos que servem 12 linhas na capital. Os ônibus com os validadores que aceitam o novo modo de pagamento estão identificados com o símbolo do NFC. O pagamento é feito com a aproximação do cartão ou do dispositivo do validador na catraca, como acontece hoje com o Bilhete Único.

Questionado sobre a possibilidade de ocorrerem fraudes no novo sistema, o presidente da SPTrans, Paulo Shingai, disse que as operadoras de pagamento fizeram os testes e são responsáveis pela segurança.

O piloto vai durar três meses ou até que sejam completadas 500 mil passagens pagas pelo sistema. No primeiro momento, somente as bandeiras Mastercard e Visa estão habilitadas a efetivar o pagamento, que também poderá ser feito por dispositivos nas carteiras Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Segundo a prefeitura, nos casos em que o cartão tiver as duas funções, débito e crédito, a tarifa será cobrada pela modalidade cadastrada no sistema por aproximação.

Sem integração

Voltado a pessoas que pagam a tarifa com dinheiro ou visitantes na cidade, o sistema que entra hoje em teste não vai permitir integração com o metrô ou trem com desconto nem que o passageiro pegue mais de um ônibus pagando uma só tarifa, como acontece com quem tem Bilhete Único.

Como vai funcionar?



O projeto piloto

A partir desta segunda, 200 ônibus de 12 linhas vão aceitar cartões de crédito, débito ou pré-pagos para pagamento de tarifa. Os veículos estarão identificados com símbolo acima no vidro.

Tecnologia

Serão aceitos cartões com a tecnologia NFC. Podem ser cartões físicos das bandeiras Mastercard e Visa, pagamentos via Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, por meio de smartphones ou relógios.

Pagamento

Para pagar a tarifa, a pessoa deve aproximar seu meio de pagamento da catraca (cartão, smartphone, relógio), que vai fazer o débito.

Valor cobrado

O valor será sempre R$ 4,30. Não será possível fazer integração com metrô ou trem por meio desse sistema de pagamento. Se a pessoa tomar

dois ônibus, vão ser cobradas duas tarifas. Estudantes não pagarão meia passagem se usarem esse meio. Não haverá valor adicional para quem pagar com cartões.

Limite

Há um limite de compra de 5 passagens em meia hora e 10 passagens por dia durante a fase do projeto piloto. Esse número pode ser alterado posteriormente.

Linhas participantes

2590/10 – Pq. D. Pedro 2º/União de Vl. Nova 4031/10 – Metrô Tamanduateí/Pq. Sta. Madalena 6030/10 – Term. Sto. Amaro/Unisa-Campus 917M/10 – Metrô Ana Rosa/Morro Grande 2002/10 – Term. Bandeira/Term. Pq. D. Pedro 2º 715M/10 – Lgo. da Pólvora/Jd. Maria Luiza 908T/10 – Butantã/Pq. D. Pedro 2º 9300/10 – Term. Pq. D. Pedro 2º/Term. Casa Verde 9500/10 – Pça. do Correio/Term. Cachoeirinha 5129/10 – Term. Guarapiranga/Jd. Miriam 807M/10 – Shop. Morumbi/Term. Campo Limpo 675R/10 – Metrô Jabaquara/Grajaú