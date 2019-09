Mais Médicos: Contrato não renovado com prefeitura deixa São Paulo com 37 menos médicos

O Ministério da Saúde não renovou um convênio do programa Mais Médicos com a Prefeitura de São Paulo. O contrato venceu no domingo (15) e, com isso, a rede de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade está com 37 médicos a menos a partir desta segunda (16).

A maioria dos profissionais são brasileiros com diploma adquirido no exterior – mas sem o número do CRM (Conselho Regional de Medicina). A falta da licença impede a contratação direta pela prefeitura, mas permitia a sua atuação pelo programa Mais Médicos.

Veja também:

Receita libera pagamento do 4º lote de restituição do IR 2019

Amigos, fãs e familiares prestam homenagens a Roberto Leal no velório do cantor

Na quinta-feira (12), um grupo de médicos protestou em frente à sede da Secretaria Municipal da Saúde, no centro da capital paulista. A pasta afirmou ao portal “G1” que está tomando medidas para manter os médicos nos postos e não afetar o atendimento à população.

O contrato da prefeitura com o ministério foi assinado em 2016, com abertura de vagas para médicos principalmente em regiões periféricas da cidade. O custeio dos profissionais ficava a cargo do município, que repassava ao governo federal o dinheiro dos salários, moradia e alimentação.

Confira a lista de UBSs afetadas: