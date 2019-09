40% dos usuários do cheque especial recorrem ao limite extra todo o mês, diz pesquisa

O cheque especial é uma das modalidades de crédito mais caras do mercado, mas nem por isso o consumidor brasileiro tem evitado o limite disponível na conta. Pesquisa feita em todas as capitais pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) revela que, em cada dez brasileiros, dois (20%) recorreram ao cheque especial em algum momento do ano, percentual próxima aos 17% observados na mesma pesquisa do ano passado.

O levantamento ainda mostra que 40% dos usuários do cheque especial têm o hábito de utilizar o saldo extra todos os meses. Esse comportamento é ainda mais comum levando em conta as pessoas da classe C, D e E (48%). Outros 30% de usuários recorreram ao cheque especial a cada dois ou três meses e 27%, pelo menos três vezes no ano.

O cheque especial é uma linha de crédito pré-aprovada, oferecida pelos bancos e, geralmente, utilizada de forma automática pelo cliente quando não há saldo suficiente para cobrir os débitos em sua conta bancária. Em média, os juros cobrados são de 320% ao ano.

