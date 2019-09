Jair Bolsonaro diz que reassumirá presidência amanhã, terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) reassume a Presidência da República nesta terça-feira, 17. A informação foi dada pelo próprio na entrada do Palácio da Alvorada, neste início desta noite, quando retornou de São Paulo após ter recebido alta do Hospital Vila Nova Star, onde estava internado.



O porta-voz da Presidência, general Rêgo Barros, no entanto, havia dito mais cedo que Bolsonaro só voltaria ao cargo na quinta-feira, 19. Segundo o Planalto, a decisão de antecipar o retorno foi do próprio presidente da República, que está fora do cargo desde domingo, 8, quando foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional.

Desde a data da operação, o vice-presidente, Hamilton Mourão, exercia a Presidência da República.