Interdição parcial dos viadutos Alcântara Machado e Jaguaré complica trânsito em São Paulo

A ponte do Jaguaré fica na zona oeste, a cerca de 25 km do viaduto Alcântara Machado, na Mooca (zona leste). Agora, as duas guardam em comum o fato de ter havido incêndios em comunidades que estavam sob suas estruturas e, com isso, precisarem de interdições parciais nesta semana.

Na ponte do Jaguaré, as interdições serão escalonadas para a instalação de mantas de reforço (feitas de carbono) para recuperação das vigas. De hoje a 25 de setembro, ficaram fechadas uma faixa da pista sentido bairro e a calçada à direita, das 6h às 20h.

Veja também:

Bilhete Único: crédito acima de R$ 43 em cartão sem identificação vale até dia 30

Cartões de débito ou crédito passam a ser aceitos em parte dos ônibus de São Paulo

Do outro lado da cidade, na zona leste, a situação é mais complicada. Nesta semana, estarão liberadas apenas três das cinco faixas do viaduto Alcântara Machado nos dois sentidos, e só para carros. Amostras da estrutura estão sendo retiradas para análise dos danos causados pelo incêndio. Ao final da semana, haverá nova avaliação.

A prefeitura está recomendando como alternativas a marginal Tietê, para quem for fazer percursos mais longos, ou a avenida Celso Garcia. Uma faixa reversível foi montada ali pela manhã.

Enquanto isso, seis linhas de ônibus terão desvios por causa da interdição. São elas: 2100/10 Term. Vl. Carrão – Praça da Sé, 3160/10 Term. Vila Prudente – Term. Parque Dom Pedro 2º, 174M/10 Vila Sabrina – Museu do Ipiranga, 274P/10 Penha – Metrô Vila Mariana, 2101/10 – Praça Silvio Romero – Praça da Sé 573H/10 Hospital Sapopemba – Metrô Bresser.