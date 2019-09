Hackers invadem e colocam foto do Batman em site de prefeitura em SP

O chamado do super-herói morcego mais famoso do mundo foi feito pelo site da Prefeitura de Tatuí, no interior de São Paulo. Isso porque a plataforma foi invadida por hackers na manhã desta segunda-feira (16), que tiraram do ar as publicações da página inicial.

Em vez disso, o site apresentava uma tela preta e uma imagem do personagem Batman, dos filmes, desenhos animados e histórias em quadrinhos.

Segundo o site G1, a Prefeitura suspendeu a página por volta das 8h30 para resolver o problema. Foi quando a imagem foi substituída pelo logo da administração municipal, com uma mensagem de manutenção.

Segundo a Prefeitura, a invasão foi feita para descaracterizar a página, e não para roubar dados. Um boletim de ocorrência foi registrado e situação já foi normalizada.