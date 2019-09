Flávio Bolsonaro 'tem que cair fora' do PSL, diz Major Olímpio

Major Olímpio afirmou que Flávio Bolsonaro deveria sair do PSL. "Gostaria que ele saísse hoje mesmo", disse o senador nesta segunda-feira (16).

O líder do PSL na casa ainda opina que a presença do filho mais velho de Bolsonaro "dá muita vergonha a nós [do partido]", em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Divergências em torno da CPI da Lava Toga racharam o partido do presidente Jair Bolsonaro no Senado. Olímpio e as senadoras Soraya Thronicke e Juíza Selma, que está indo para o Podemos, querem a comissão, e Flávio Bolsonaro não.

LEIA MAIS:

Bolsonaro terá alta nesta segunda após oito dias de internação

Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Major Olímpio disse que a investigação é necessária para “depurar” o Supremo. Um dos alvos da CPI, Gilmar Mendes já classificou a comissão de “flagrantemente inconstitucional”. Para o senador Major Olímpio, a declaração é uma mostra de “soberba e prepotência”.

Na entrevista à RB, o senador admitiu ter pensado em deixar o PSL por causa da trombada com o filho do presidente, mas mudou de ideia.

Flávio Bolsonaro é contra a CPI por entender que uma investigação contra ministros do Supremo, nas palavras dele, “tocaria fogo no país”.