FGTS: agências da Caixa estendem horário de funcionamento

A força-tarefa nas agências da Caixa Econômica Federal pelo país continua nesta segunda-feira (16) para atender aos trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março ou abril, que têm conta no banco. A operação foi montada para atender quem deseja fazer o saque de até R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Na segunda e na terça (17), as agências funcionam em horário excepcional, das 9h às 16h.

Veja também:

Cartões de débito ou crédito passam a ser aceitos em parte dos ônibus de São Paulo

Interdição parcial dos viadutos Alcântara Machado e Jaguaré complica trânsito em São Paulo

No sábado (14), as agências do banco ficaram abertas das 9h às 15h, para o saque do dinheiro.

Em 9 de outubro, será a vez de os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança.