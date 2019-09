Bilhete Único: crédito acima de R$ 43 em cartão sem identificação vale até dia 30

Quem tem saldo superior a R$ 43 no bilhete único sem personalização e foto precisa usar até o dia 30 deste mês para o crédito que ultrapassar esse valor. Depois do dia 30, se o bilhete ainda tiver mais do que esses R$ 43, todo o valor será bloqueado e não poderá ser usado nesse cartão.

Nesse caso, esses créditos do tipo comum só poderão ser resgatados com a emissão de um cartão personalizado e a transferência do saldo para o novo bilhete. Segundo a SPTrans, essa medida é parte das ações para combater fraudes no bilhete único. Esse limite – equivalente a dez tarifas– foi fixado em fevereiro deste ano.

Cartões de débito ou crédito passam a ser aceitos em parte dos ônibus de São Paulo Teste é realizado em 200 veículos que servem 12 linhas na capital

Para emitir o cartão personalizado, a pessoa deve preencher um cadastro na internet e, depois, retirar o bilhete no posto da SPTrans que preferir. Mas, se o usuário não entregar o bilhete antigo para transferir os créditos, será cobrada uma taxa de R$ 30,10, como para emissão de segunda via.

De olho no prazo

Bilhete anônimo

• Só pode carregar até R$ 43 em créditos do tipo comum, equivalente a dez tarifas

• Se tiver mais de R$ 43 de créditos do tipo comum, o valor excedente precisa ser usado até 30 de setembro

Bilhete personalizado

• Pode ser carregado com até R$ 350 de créditos do tipo comum

• É o único tipo emitido atualmente

Perguntas e respostas

Se eu não usar o valor que for maior de R$ 43 até dia 30, o que acontece?

Precisa tirar o bilhete único com identificação e foto e, então, transferir o saldo para o cartão novo

Como faço para tirar o cartão personalizado?

Você deve fazer o cadastro no site da SPTrans e depois retirar o bilhete em qualquer posto da autarquia.

Onde ficam os postos?

A relação de postos está no site da SPTrans.