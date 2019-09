Previsão do tempo: Segunda-feira terá máxima de 33°C em São Paulo

Depois de um domingo quente, com sol pleno durante todo o dia, a semana continua em altas temperaturas. O clima em São Paulo vai ser ensolarado nesta segunda-feira, 16 de setembro. A madrugada vai registrar termômetros de 18°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE-SP), uma massa de ar seco impede a formação de grandes nuvens de chuva e a passagem de frentes frias.

O maior tempo de insolação favorece significativamente na elevação das temperaturas, que devem atingir 33°C 33°C, com taxas de umidade do ar entre 38% e 85%. O dia termina com poucas chances de chuva e com umidade baixa.