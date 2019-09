Previsão do Tempo: Calor chega a 32ºC neste domingo, com possibilidade de chuva

O paulistano deve enfrentar um dia de calor intenso neste domingo, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura máxima prevista é de 32ºC, com o sol intercalando com períodos nublados, com possibilidade de chuviscos na parte da manhã e da noite em São Paulo.

E o calor deve aumentar ainda mais no início da semana, quando os termômetros devem atingir os 34º C.