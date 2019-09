Mega-Sena milionária: veja os números sorteados neste sábado

O concurso 2188 vai pagar neste sábado (dia 14) um prêmio milionário para o apostador que conseguir acertar as seis dezenas sorteadas. Segundo a Caixa, o prêmio estimado é de R$ 105,5 milhões.

Os números sorteados neste sábado para a Mega-Sena são:

02, 17, 21, 28, 51, 60





No concurso da última quarta-feira, embora ninguém tenha acertado as dezenas do prêmio principal, 124 apostadores fizeram a quina e ganharam, cada um R$ 40.602,31.

Outros 10.072 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa R$ 714,09.

