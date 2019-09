Bolsonaro diz pelo Twitter que risco-país cai ao menor nível desde 2013

O presidente Jair Bolsonaro comemorou a queda do risco-país para o menor nível desde 2013 em seu perfil no Twitter. Nesta sexta (13), o contrato de Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil, que serve de termômetro para o risco-país, operou no nível de 118 pontos, menor patamar desde maio de 2013, conforme cotações da IHS Markit. O CDS é um contrato financeiro que funciona como uma espécie de seguro contra o calote ao investidor.

"Risco-país cai para o menor nível desde 2013. Boas notícias não param de chegar. Aos poucos, com a ajuda de todos, podemos recuperar mais rapidamente nosso amado Brasil!", escreveu Bolsonaro, que continua internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia realizada no domingo (8), para correção de uma hérnia incisional. Mais cedo, ele comemorou o fato de o Egito ter aberto o mercado de lácteos para o Brasil.

O presidente continua apresentando melhora progressiva, conforme boletim médico divulgado hoje pela manhã. Ele mantém dieta líquida. Entre hoje e amanhã, é esperada, conforme o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antônio Macedo, mudança para alimentação cremosa.

Bolsonaro depende da melhora nos movimentos intestinais e do avanço nas dietas para receber alta. Trata-se da quarta cirurgia que o presidente da República faz desde que sofreu um atentado durante a campanha eleitoral, no ano passado.