Um terremoto na Bolívia é sentido por moradores de Manaus.

O tremor de magnitude 4.4 aconteceu hoje à tarde, a 100 quilômetros da cidade de Uyuni.

Alguns moradores do centro e do bairro Aleixo, da capital do Amazonas, sentiram o fenômeno.

Segundo relatos, os efeitos só puderam ser sentidos por pessoas que estavam em prédios.