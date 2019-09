Feira em São Paulo traz oportunidades de estudo, trabalho e até imigração no Canadá

Neste sábado (14), a cidade de São Paulo recebe uma grande feira sobre intercâmbio e imigração com foco no Canadá. O evento tem entrada gratuita, porém uma de suas palestras será paga.

Durante a feira, os participantes terão a oportunidade de conversar diretamente com as autoridades sobre estudos de inglês, graduação, pós-graduação, especialização, entre outros. O evento é ideal para quem quer estudar, morar, trabalhar, imigrar ou apenas passar um tempo no país e voltar com o currículo turbinado.

O Canadá ainda não é destino prioritário para a maioria dos brasileiros que buscam trabalho e estudo no exterior. No entanto, o país ainda mostra grande recepção à imigrantes, disposto a admitir ainda em 2016 mais 176 mil residentes permanentes. Em 2018, 1.840 brasileiros fizeram a mudança definitiva com sucesso. Outros 13.835 cidadãos tupiniquins possuíam, em dezembro do mesmo ano, visto de estudante no país.

Segundo os últimos dados divulgados, em 2018, pela Statistics Canada (censo canadense), o país tem mais de 37 milhões de habitantes, sendo que quase 50% deles são imigrantes.

De fato, o Canadá que tem muito a oferecer, mas também tem uma alta exigência na hora de selecionar os seus imigrantes. Para boa parte das vagas, é necessário ter certa qualificação e um bom entendimento da língua inglesa.

Esta exigência pode, também, estar por trás do alto número de vagas em aberto para oportunidades de trabalho: em 2018, em torno de 430 mil vagas não foram preenchidas por não encontrarem candidatos com a qualificação demandada.

Todos estes assuntos: mercado de trabalho, imigração, imigrantes que fazem carreira com sucesso no país, além de estudos profissionalizantes estarão presentes na ExpoCanada. Confira a programação neste link.

Feira ExpoCanada

Quando: sábado, 14 de setembro – das 10h às 21h

Onde: Espaço Citron – Avenida Cecília Lottenberg, 12; Chácara Santo Antônio, São Paulo (SP)

Entrada franca, com eventos pagos. Inscreva-se aqui.