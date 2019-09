Feira para estudantes neste fim de semana incentiva e orienta sobre intercâmbio

A cidade de São Paulo recebe, neste fim de semana, o Salão do Estudante, com foco em estudos fora do Brasil. Em sua 24ª edição, o evento será realizado no Centro Fecomercio, na Bela Vista, sábado (14) e domingo (15) das 14h às 18h30, com entrada gratuita.

A feira traz representantes de universidades, faculdades, colégios e escolas de idiomas de 16 países, além de agências de intercâmbio, que aconselham e mostram opções de cursos no exterior para brasileiros que desejam ampliar os horizontes do estudo.

Além de Estados Unidos e Canadá, destinos bastante procurados por intercambistas, instituições de países como Alemanha, Argentina, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suíça e Suécia também vão marcar presença.

Segundo a BMI (Business Marketing International), que organiza o Salão do Estudante, mesmo com a crise econômica, estudantes seguem com interesse de fazer um intercâmbio. “A maioria dos participantes do Salão ainda está na casa dos 20 anos, mas houve um crescimento significativo da presença dos estudantes que cursam o ensino médio, que estão muito próximos de se tornarem a maioria do público” explica Samir Zaveri, presidente da entidade.

O Salão do Estudante, que nesta semana passou pelo Rio de Janeiro e Curitiba, ainda irá para Salvador, no dia 17, Brasília, no dia 19, e Belo Horizonte, no dia 20 de setembro. Para participar, é preciso se inscrever no site do evento.