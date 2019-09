Saiba como sacar o FGTS

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) começará a ser liberado a partir desta sexta-feira (13) pela Caixa Econômica Federal. Devido as mudanças nas regras do saque, muitos trabalhadores ainda têm dúvida de como ter acesso ao benefício.

Segundo o calendário do banco, a disponibilização automática e imediata da quantia será feita por data de nascimento a quem tem a conta poupança. Para quem não é correntista o fundo poderá ser adquirido a partir do dia 18 de outubro.

Neste caso, o modo de sacar depende do seu valor. Até R$ 100, a ação poderá ser feita nas lotéricas com a apresentação de um documento de identidade com foto e o CPF.

O cartão Cidadão também é importante no momento do saque. Quem o possuir tem a chance de retirar o benefício em terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Já quem não tem deve comparar a uma agência da Caixa.

O valor do saldo de cada trabalhador pode ser conferido no site do banco.