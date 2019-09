Rua da Gente chega à zona norte neste fim de semana

Anunciado na última segunda-feira, o programa Rua da Gente, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, entra em ação a partir deste final de semana. A primeira edição será na zona norte, nos bairros Perus, Vila Maria e Vila Nova Cachoeirinha.

Neste sábado, a praça do Samba, em Perus, terá brincadeiras tradicionais e contemporâneas, gincanas e oficinas de artesanato.

No domingo, é a vez da praça Oscar da Silva, na Vila Maria, com alongamentos, exercícios funcionais, crossfit e street dance, e da avenida Deputado Emília Carlos, Vila Nova Cachoeirinha, com práticas terapêuticas –como aromaterapia e ioga–, danças e meditação.

A ação gratuita leva para crianças e suas famílias – aos finais de semana, a partir das 9h – atividades culturais, esportivas e recreativas em espaços abertos da cidade –como ruas, praças e clubes municipais.