Previsão do Tempo: temperaturas voltam a subir em São Paulo neste sábado

Após uma brusca mudança no tempo nesta sexta-feira (13), o final de semana do paulistano ficou uma incógnita. Embora não tão frio quanto o dia anterior, o sábado ainda será bastante cinza.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) aponta para um dia nublado, com temperaturas abaixo dos 30ºC por todo o dia. O período mais quente será durante a tarde, por volta do meio-dia.

As temperaturas devem oscilar entre 16ºC e 25ºC, sinalizando um retorno próximo do calor. Ainda no sábado, podem haver breves momentos de céu aberto. Não há previsão de chuva para o dia.