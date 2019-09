Ipês brancos começam a dar flor, mas só dura 3 dias

É melhor correr para ver essa beleza, porque as flores já somem em três dias! De acordo com o botânico e paisagista, Ricardo Cardim, a floração dos ipês brancos acontece apenas em setembro, no final do inverno e começo da primavera, sendo a única do ano.

A árvore – com o nome científico de Tabebuia roseo-alba – tem de pequeno a médio porte, mas fica bem chamativa nesta época do ano, quando se torna inteiramente branca. “As flores aparecem, mas duram muito pouco… Três dias e já caem todas”, explica Cardim. “Se você passar depois do período, vai vê-las todas caídas pelo chão.”

Mesmo com esse fenômeno tão rápido e único, o ipê branco não é tão raro na capital, mas é menos comum do que o com coloração amarela. Segundo o botânico, é possível encontrá-lo em bairros como Pinheiros e Perdizes (zona oeste) e Ibirapuera (zona sul).