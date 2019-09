Interdição em viaduto após incêndio trava radial Leste; veja alternativas

O motorista encontra muito trânsito congestionado pela radial Leste, sentido centro, na manhã desta sexta-feira (13). O motivo é a interdição de várias faixas por causa de um incêndio que aconteceu embaixo do viaduto Alcântara Machado na noite de quinta (12).

De acordo com a Prefeitura, o fogo começou às 19h e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 21h. Uma vistoria está sendo realizada ainda nesta manhã, e somente após esse processo que será tomada decisão sobre a necessidade de manter a interdição.

Para quem segue na direção do centro, o trânsito está congestionado da altura da estação Penha da linha 3-Vermelha até o viaduto Alcântara Machado.

Como alternativa, o motorista pode utilizar a avenida Celso Garcia – que também está congestionada na direção do centro, entre a avenida Salim Farah Maluf e o largo da Concórdia. Para tentar aliviar o fluxo de veículos, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) montou uma faixa reversível no local.

Há ainda a rua da Mooca como opção de caminho para o centro – há lentidão entre as ruas Leme da Silva e João Antônio de Oliveira. A avenida Paes de Barros está lenta entre as ruas Terenas e Bixira, mas também serve de alternativa no momento.

Pela marginal Tietê, tanto as pistas expressa e local estão ruins entre as pontes Domingos Franciulli Netto e Tatuapé, sentido Castello Branco.

Veja imagens do congestionamento na radial Leste (de Robson Ramos, da Rádio Trânsito FM):

Ônibus na radial leste

Em nota, a SPTrans informa que cinco linhas de ônibus operam com desvios de itinerários no sentido Centro, reflexo do incêndio que aconteceu embaixo do viaduto Alcântara Machado, na zona leste.

São elas: