FGTS: crescimento de pesquisa nas redes mostra principais dúvidas de usuários

Começou nesta sexta-feira a liberação do saque do FGTS em todo país e as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre como fazer o saque.

Segundo os dados da pesquisa do Google Trends, desde o início da semana o interesse de busca no tema cresceu 28% em comparação à semana passada

Essas são as principais perguntas sobre o FGTS pesquisadas na rede durante a semana:

Como sacar o FGTS? Como funciona o saque do FGTS? Como consultar o FGTS? Quando posso sacar o FGTS? Quem não tem conta na Caixa recebe quando o FGTS? Quando vai liberar o FGTS? O que acontece se eu sacar R$ 500 do FGTS? O que é o FGTS? Quem tem direito ao FGTS? Quem tem cartão cidadão recebe o FGTS quando?

LEIA TAMBÉM:

Saiba como sacar o FGTS

Veja quem tem direito ao FGTS

Segundo os dados do Google Trends, o termo pesquisado pelos usuários varia por região. No Sudeste, a principal pergunta feira pelos usuários é "Como sacar o FGTS?". Na região Nordeste, a principal questão dos leitores é "Quem tem direito ao FGTS?".