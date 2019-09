Feira gratuita de misticismo toma conta da Av. Paulista no fim de semana

Tarot, horóscopo, búzios, numerologia… Com certeza, você já teve contato com algum dos elementos do misterioso mundo místico. Seja você um cético convicto ou um esoterista de nascença, a feira Mercado Místico é com certeza um dos programas mais interessantes que você poderá visitar.

Nesta semana, a feira de entrada franca traz vivências, palestras, lojinhas e até espetáculos de dança para a Avenida Paulista. O evento dura dois dias, entre o sábado (14) e o domingo (15).

Dentre as atividades gratuitas, há a limpeza xamânica, que tem por objetivo curar, purificar, renovar e equilibrar o nosso corpo físico, mental e espiritual, bem como, o próprio ambiente onde são feitas, conectando-nos aos planos mais sutis e oferecida no Espaço Cyda Godoy. Já no espaço Bem Estar, são oferecidos atendimentos de cromoterapia, aromaterapia, Reiki, radiesteria, alinhamento de charas e alinhamento energético.

Na parte de oraculistas, há 41 profissionais que fazem atendimento a partir de R$ 50,00 com cartas, tarot, búzios, borra de café e outros.

Entre as 13h e as 20h, atrações de dança cigana, dança do ventre e outras tomam o Salão Gran Real.

E como não apenas de misticismo vive o homem, também haverá uma grande variedade gastronômica no evento, com hambúrguers, crepes, comida baiana, comida árabe, comida mexicana, empanadas, lanches de pernil e até cervejas artesanais feitas especialmente para cada signo.

Confira a programação completa neste link.