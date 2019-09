Evento do Metro em São Paulo vai debater educação infantil

Os primeiros seis anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Neste começo da vida, o cérebro tem altíssima capacidade de absorção e resposta aos estímulos. A velocidade e complexidade com que conexões neurais são estabelecidas são únicas: elas se formam a um ritmo de até 1 milhão por segundo. Até os 6 anos, 90% das conexões cerebrais são estabelecidas. Trata-se de uma janela de oportunidade única para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças.

Não por acaso, o Metro Jornal escolheu a educação infantil como tema para o primeiro seminário do recém-criado núcleo de eventos. “É preciso despertar a sociedade brasileira para a importância da educação infantil”, diz Ivana Moreira, colunista do jornal e curadora de conteúdo do Seminário Educação Infantil 2019. “Quanto mais a neurociência aprofunda os conhecimentos sobre o desenvolvimento nesta fase da vida, mais se evidencia o papel fundamental das instituições de educação infantil e a importância da parceria com as famílias.”

O seminário, que acontece no dia 19 de outubro em São Paulo, contará com a participação de 14 respeitados especialistas com atuação na educação infantil. Entre os palestrantes estão nomes como o cartunista Mauricio de Sousa, a educadora Rosely Sayão e o escritor Pedro Bandeira .

As inscrições já estão abertas no site www.seminarioeducacaoinfantil.com.br.

Programação do Evento:

• 8h: Credenciamento e welcome coffee

• 8h45: Abertura do seminário

• 9h:

Painel 1: Uma nova escola para novas crianças

Beatriz de Oliveira Abuchaim: Educação infantil de qualidade

Sônia Bercito: Uma legislação para novos tempos

• 10h: Bate-papo comPedro Bandeira: Literatura na primeira infância

• 11h:

Painel 2: Novo olhar, novas atitudes

Wimer Bottura Júnior: Educação inclusiva

Bianca Sollero: Aprendizagem criativa

Bete P. Rodrigues: Disciplina positiva em sala de aula

• 14h: Bate-papo com Rosely Sayão: Escola e família trabalhando juntas

• 15h:

Painel 3: Novas disciplinas para a primeira infância

Cláudia Cezar: Educação alimentar

Denis Drago: Educação digital

Ana Rosa Vilches: Educação financeira

• 17h:

Painel 4: Filhos melhores para o mundo

Magda Gomes Dias, Construindo inteligência emocional

Priscila Boy, Construindo habilidades socioemocionais

• 18h: Bate-papo com Mauricio de Sousa, Construindo Valores com a Turma da Mônica