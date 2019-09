EUA têm aval para barrar imigrantes centro-americanos

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou pedido do governo para liberar a norma que barra a entrada de imigrantes de países da América Central, como Guatemala e El Salvador. O governo exigirá das pessoas que buscam asilo apresentar o pedido antes em um país ao longo de sua rota de travessia rumo aos EUA.

“Grande vitória na Suprema Corte dos Estados Unidos para a fronteira quanto ao asilo!”, escreveu o presidente Donald Trump em sua rede social.

A proposta foi apresentada em julho, mas enfrentou questionamentos na Justiça. “É preocupante que a regra que o governo promulgou derrube décadas de práticas de asilo estabelecidas e afete algumas das pessoas mais vulneráveis do hemisfério ocidental”, disse a juíza Sonia Sotomayor, que votou no Supremo contra a liberação.

Impeachment

O Comitê Judiciário da Câmara aprovou nesta quinta-feira resolução com as regras da investigação de impeachment contra Trump, o que deve acelerar o processo a partir de agora. O presidente é investigado por suposta interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e pagamentos para mulheres com quem teria mantido relações extraconjugais.

A comissão de impeachment determinou que as audições ocorram a partir da semana que vem. O primeiro a ser ouvido será o ex-gestor de campanha de Trump, Corey Lewandowski.