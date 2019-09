É unânime no mercado a expectativa de queda da Selic de 6,0% para 5,5% na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central na semana que vem. Economistas avaliam que a inflação deve seguir bastante confortável, uma vez que é grande a atual ociosidade na economia.

