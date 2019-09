Começam os saques do FGTS para correntistas da Caixa; banco amplia atendimento

A partir desta sexta-feira (13), trabalhadores com conta poupança na Caixa Econômica Federal poderão sacar até R$ 500 das contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O saldo foi liberado para nascidos entre janeiro e abril. Para pessoas com mês de aniversário entre maio e agosto, o dinheiro poderá ser acessado a partir do dia 27 de setembro. Já entre setembro e dezembro, o saque pode ser feito a partir de 9 de outubro.

Para facilitar o atendimento para os trabalhadores, as agências da Caixa abriram mais cedo nesta sexta (13). Serão duas horas a mais, em esquema que se repete na segunda (16) e terça-feira (17).

Agências que abrem às 11h vão abrir às 9h

Agências que abrem às 10h vão abrir às 8h

Agências que abrem às 9h vão abrir às 8h e terão uma hora a mais ao final do expediente

O trabalhador pode sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS que possui, seja ela ativa ou inativa. Para quem não possui conta-poupança na Caixa, o saque poderá ser feito a partir do dia 18 de outubro, seguindo o calendário abaixo: