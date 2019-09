Campanha incentiva doação de órgãos em São Paulo

Esculturas estilizadas de órgãos do corpo humano chamam a atenção de quem passa pela estação Sé do Metrô. A partir da semana que vem, elas estarão na estação Barra Funda da CPTM. Ao lado da exposição de corações, pulmões e rins, painéis explicam a importância de doar órgãos.

É uma das iniciativas do Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos.

“Pela legislação, só quem pode autorizar a doação é a família. Por isso, é importante a pessoa manifestar aos familiares que é doadora de órgãos”, ressaltou o presidente da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), Paulo Fernandes, 60 anos.

E é essa mensagem que será ressaltada na campanha. Ao longo do mês, painéis eletrônicos das estradas reguladas pela Artesp vão exibir a mensagem “Doe Órgãos. Doe Vida. Avise sua família”.

No domingo, a ABTO promove uma caminhada na avenida Paulista a partir das 10h, partindo da frente da Fiesp. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.abto.org.br.

Fernandes ressalta que, no Brasil, é proibido vender órgãos para transplantes e que esses são feitos obedecendo a uma fila única, que tem hoje quase 50 mil pacientes à espera de um órgão.