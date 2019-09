Bolsonaro ficará afastado por mais quatro dias e deve reassumir cargo na terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro voltará ao exercício do cargo na próxima terça-feira (17), diferentemente do que havia sido previsto. Inicialmente, o político poderia retomar a função ainda nesta semana.

Com isso, o vice Hamilton Mourão ficará na presidência até o dia 16, segunda-feira.

Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, a recuperação de Jair Bolsonaro evolui positivamente. No entanto, a equipe médica decidiu mantê-lo afastado do exercício da função por mais tempo.

