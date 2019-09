Anvisa propõe rótulo ‘saudável’

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou ontem a realização de consulta pública sobre novas regras à rotulagem nutricional de alimentos para ajudar os consumidores na hora da escolha dos produtos. Entre as inovações propostas está a adoção obrigatória de um modelo de rotulagem frontal para alimentos com alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio.

A fim de facilitar a visualização e a identificação das informações, a Anvisa adotou a imagem de uma lupa para indicar a presença de alto teor desses ingredientes. A lupa será usada na parte superior do rótulo da frente.

A seleção dos três ingredientes (açúcar adicionado, gordura saturada e sódio) foi feita com base no risco que oferecem à saúde, por estarem relacionados às principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, como diabete, doenças cardiovasculares e hipertensão.

“Nós queremos assegurar a melhor informação para que o cidadão decida o que vai consumir”, diz a diretora da Anvisa, Alessandra Bastos. “As alterações que foram feitas na proposta de rotulagem têm o objetivo de entregar ao cidadão brasileiro, com muita clareza, aquilo que ele precisa saber antes de consumir um produto.”