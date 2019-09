Zoológico de SP lança campanha com meia-entrada para todos às quartas

Seja para sair com os pequenos ou para reviver a criança interior, um passeio no zoológico é sempre uma garantia de lazer e diversão. E agora tem um dia da semana específico para visitar o Zoológico de São Paulo com um ingresso mais em conta: quarta-feira.

Está sendo promovida desde 28 de agosto a campanha Quarta-feira da Conservação, que determina a meia-entrada (de R$ 40 por R$ 20) para todos os visitantes às quartas-feiras. A compra deve ser feita na bilheteria principal, e o valor permanece o mesmo para aqueles que já se beneficiam do desconto (estudantes, idosos, entre outros).

A ideia é atrair mais pessoas para refletir sobre a importância dos zoológicos na conservação de espécies e o impacto das atitudes humanas na biodiversidade.

A campanha deve continuar até o final do mês de dezembro e trará programação especial de atividades educativas no parque sobre essa temática, sempre às quartas-feiras. Cada mês deste segundo semestre será dedicado a um grupo de animais, com uma espécie selecionada para representá-la.

Serviço

Campanha Quarta-feira da ConservAÇÃO

Local: Zoológico de São Paulo, na Avenida Miguel Stéfano, 4241 – Água Funda – São Paulo/SP

Data: programação especial entre os meses de setembro e dezembro

Ingresso: meia-entrada (R$ 20) às quartas-feiras; compra na bilheteria principal do Zoológico de São Paulo

Mais informações: (11) 5073-0811 e site