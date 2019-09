Veja quem tem direito ao FGTS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passou por diversas mudanças este ano. As alterações ainda geram dúvidas sobre quem tem direito ao saque.

Segundo a Caixa Econômica Federal, todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e, também, trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita) e atletas profissionais têm direito ao FGTS.

Contudo, há algumas diferenças sobre como sacar a quantia em questão para quem é correntista do banco ou não. Dos primeiros, aqueles que estão empregados atualmente e os que já tiveram contas vinculadas ao FGTS por empregos anteriores podem sacar antecipadamente um valor de até R$ 500 por conta de acordo com seu saldo.

A disponibilização dos respectivos valores aos trabalhadores começarão a ser feitas a partir da próxima sexta-feira (13). Quem abriu a conta no banco depois do dia 24 de julho não terá direito ao benefício adiantado segundo as normas do calendário.

Já quem não é filiado à Caixa nem tem o Cartão Cidadão pode fazer o saque com um documento de identificação com foto e o CPF.