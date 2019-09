Sabesp anuncia R$ 17 milhões para Santo André

No primeiro dia de concessão dos serviços de água e esgoto em Santo André, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) anunciou um pacote de investimentos em R$ 17 milhões, para implantação de novas adutoras, com o objetivo de dar fim aos problemas de abastecimento na cidade. As medidas devem contemplar 332 mil moradores.

A primeira intervenção tem início em uma semana, com a instalação de uma adutora de 500 metros de extensão, para a região da Vila Vitória e Jardim Miguel Ângelo, onde residem cerca de 280 mil pessoas. O término dos trabalhos é previsto para novembro.

Moradores do Parque Miami e do Recreio da Borda do Campo estão incluídos em mais duas etapas do cronograma de investimentos. Ainda há residentes em áreas de preservação ambiental, que dependem de caminhão-pipa para ter água, visto que não há canalização em parte da localidade.

A Sabesp duplicará a adutora, também de 500 metros, para abastecer o Parque Miami e o Recreio da Borda do Campo, assim atendendo 35 mil pessoas. Em uma terceira fase nesse pacote, a área terá a implantação de redes de distribuição e ligações de água para 17 mil moradores sem abastecimento regular.

Superintendente da Unidade de Negócio Centro da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, os caminhões-pipa deixarão de ser necessários, após o término dos trabalhos. “Temos um prazo de finalizar as obras em oito meses, até junho de 2020, e não haverá mais nenhum fornecimento de abastecimento de caminhão-tanque naquela região”, comentou.

Outro foco da Sabesp é dar fim aos “gatos” de água. “Quando a Sabesp fizer as regularizações, todas essas ligações serão cadastradas, o pessoal será orientado a ter o uso racional da água e começará a ter o pagamento”, assegurou o representante da empresa.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) disse que outras ações complementares para infraestrutura urbana serão executadas na região. “Além da modernização na rede, os bairros receberão melhorias por meio dos programas Rua Nova (pavimentação) e Banho de Luz (iluminação pública)”, afirmou.

A Sabesp disponibiliza duas vans até o dia 10 de outubro, nas ruas Coronel Oliveira Lima e Itambé, ambas no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para esclarecer dúvidas. Parte dos moradores já receberam contas de água, antes emitidas pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), com novo padrão visual da empresa.