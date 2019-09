Reintegração de posse remove 3 mil pessoas de terreno na Grande São Paulo

Uma reintegração de posse em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12) deve remover cerca de 3 mil pessoas. A operação começou no início do dia, com equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O terreno, ocupado há cerca de três anos, pertence à Prefeitura de São Paulo. Ele será concedido à administração municipal de Carapicuíba para a construção de unidades habitacionais.

Veja também:

Mutirão emite RG e CPF de estudantes nas escolas estaduais de SP

QR Code: 21 mil bilhetes em código são vendidos em uma semana

Até o fechamento da reportagem, por volta das 8h30, a ação ocorria pacificamente. Moradores deixam os barracos e removem os seus imóveis e utensílios. Um incêndio em uma das unidades foi controlado por bombeiros – suas causas são desconhecidas.

Uma reclamação das famílias que estão sendo removidas do local é a falta de auxílio-moradia para deixar o terreno. Para a Prefeitura de Carapicuíba, para este caso não é obrigatório pagar o benefício.

A Cohab-SP (Companhia Metropolitana de Habitação) afirmou que os moradores terão transporte para levar seus pertences a locais indicados dentro da Grande São Paulo.