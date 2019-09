Ratinho vai entrevistar Witzel, governador do RJ, nesta sexta

O apresentador Ratinho gravou entrevista com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que irá ao ar nesta sexta-feira (13). A conversa faz parte do quadro "Dois dedos de prosa", no Programa do Ratinho.

LEIA MAIS:

Carlos Bolsonaro é investigado sob suspeita de ‘rachadinha’ e uso de funcionários fantasmas

Marcos Pontes tem alta e deverá ficar em repouso absoluto por 48 horas

Entre os assuntos abordados, estão uma possível candidatura à presidência em 2022 – cujos rumores já circulam nos bastidores –, a política de combate ao crime do governo Witzel, e a corrupção.

Witzel também falará sobre sua controversa reação ao desfecho do sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói, ocorrido em 20 de agosto. Willian Augusto da Silva, de 20 anos, foi morto por tiros a longa distância após fazer reféns em um ônibus, portando gasolina e uma arma de brinquedo.

Após a morte do sequestrador, witzel desceu do helicóptero em que assistia à ação e atravessou, em comemoração, a ponte.

O programa vai ao ar a partir das 22h15 na sexta-feira.