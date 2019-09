Procon orienta o que fazer durante a greve dos Correios

Os funcionários dos Correios entraram ontem em greve geral por tempo indeterminado em todo o país. O Procon-SP reuniu algumas dicas sobre como agir em caso de prejuízo aos serviços solicitados antes da greve.

Em casos de compra de produtos de empresas que fazem a entrega pelos Correios, elas são responsáveis por encontrar outra forma para que os produtos sejam entregues no prazo. Empresas que enviam cobrança por correspondência postal são obrigadas a oferecer outra forma de pagamento viável ao consumidor.

No aso de boletos bancários e faturas, o consumidor deve entrar em contato com a empresa credora, antes do vencimento, e solicitar outra opção de pagamento.

E, caso os Correios não prestem os serviços de entrega contratados, o consumidor tem direito a ressarcimento ou abatimento do valor que foi pago.