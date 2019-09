Pagamento do FGTS começa na sexta; veja calendário

A Caixa Econômica Federal iniciará na sexta-feira (13) o pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os primeiros a receber serão aqueles que têm conta-poupança no banco e nasceram entre janeiro e abril. O depósito da quantia, de até R$ 500, será automático.

Por isso, as agências da Caixa serão abertas no próximo sábado (14), das 9h às 15h, para que os clientes possam sacar o fundo em dinheiro.

Seguindo o calendário de liberação, os próximos a ter acesso ao saque serão os poupadores nascidos entre maio e agosto, no dia 27 de setembro. Por fim, quem nasceu entre setembro e dezembro receberá no dia 9 de outubro.

Para aqueles que não têm conta-poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, o calendário começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro. Veja todas as datas a seguir:

Janeiro: 18 de outubro

Fevereiro: 25 de outubro

Março: 8 de novembro

Abril: 22 de novembro

Maio: 6 de dezembro

Junho: 18 de dezembro

Julho: 10 de janeiro

Agosto: 17 de janeiro

Setembro: 24 de janeiro

Outubro: 7 de fevereiro

Novembro: 14 de novembro

Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou aplicativo no celular.